Обтекатель ракеты SpaceX на большой скорости ударился о воду

Американская компания SpaceX не смогла осуществить контролируемый спуск одного из элементов ракеты-носителя Falcon 9. Об этом в Twitter сообщил основатель компании Илон Маск.

По словам главы SpaceX, обтекатель ракеты «на большой скорости ударился о воду». Причиной этого, предварительно, стало то, что не раскрылось должным образом парашютирующее крыло, с помощью которого обтекатель должен был плавно спуститься. Маск заявил, что последуют новые испытания.

Одновременно, как сказано на странице SpaceX в Twitter, компании удалось вывести на орбиту 10 телекоммуникационных спутников Iridium NEXT.

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Ракеты была запущена в пятницу с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) в 07:13 по времени Западного побережья США (17:13 мск). Первая ступень до этого была использована при отправке в космос спутников Iridium NEXT в октябре 2017 года и была возвращена на Землю.

Ранее Илон Маск рассказал прессе об успешном испытании созданного в SpaceX самого тяговооруженного в мире ракетного двигателя Raptor.

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