Поветкину нашли следующего соперника

Промоутер Эдди Херн заявил, что предложил российскому боксеру Александру Поветкину провести нынешним летом бой с британским спортсменом Диллианом Уайтом. Об этом сообщает The Mirror.

«Я предложил ему (Поветкину — прим. «Ленты.ру») бой с другим бойцом в июне, если он этого хочет, — с Диллианом Уайтом», — сообщил промоутер.

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Уайт также выразил готовность встретиться с Поветкиным на ринге. Херн подчеркнул, что россиянин по-прежнему является одним из претендентов на бой с действующим суперчемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Энтони Джошуа.

Ранее промоутер российского боксера Александра Поветкина Андрей Рябинский рассказал, что ведет переговоры о проведении боя россиянина с Джошуа осенью этого года, но отметил, что окончательной договоренности пока нет.

В ночь с субботы на воскресенье Поветкин победил нокаутом в бою против Дэвида Прайса. В тот же вечер Джошуа одолел новозеландца Джозефа Паркера. Победа сделала британца чемпионом мира по версиям WBA, Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).

На счету Поветкина 34 победы (24 из них — нокаутом) и одно поражение. Уайт за свою карьеру принял участие в 24 поединках, в 23 из которых одержал победу (17 из них — нокаутом).

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