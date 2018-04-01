Побитый Поветкиным британец признался в готовности повторить пережитое

Британский боксер-супертяж Дэвид Прайс поделился мыслями о поражении от россиянина Александра Поветкина за титулы WBA Inter-Continental и WBO International. Боксер опубликовал обращение к подписчикам на своем Twitter-аккаунте.

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«Всем привет, просто хочу чтобы вы знали — я в порядке. Я согласился на этот бой, понимая все риски. Но не попробуешь — не узнаешь. Я горжусь собой, что поставил на карту все, и выступил перед огромной аудиторией. Я повторил бы это снова. Получил удовольствие от каждой минуты на ринге», — написал Прайс.

Поединок Поветкина и Прайса прошел в Кардиффе в ночь с субботы на воскресенье. Российский боксер доминировал над соперником на всем протяжении боя, хотя в третьем раунде 34-летнему Прайсу удалось отправить Поветкина в нокдаун. В пятом раунде 38-летний россиянин нокаутировал 203-сантиметрового британца. Прайсу потребовалась помощь врачей, для приведения его в чувства потребовалось использование кислородной маски.

Поветкин нанес британцу пятое поражение в карьере. Также в активе Прайса 22 победы, из которых 18 — нокаутом.

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