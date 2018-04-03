В США решили нажиться на онкобольных и подняли цену на лекарство в 15 раз

Группа американских сенаторов инициировала расследование, призванное установить, почему цена на уже давно применяемый противоопухолевый препарат ломустин поднялась в США с 2013 года на 1400 процентов. Об этом пишет газета The Hill.

Конгрессмены отправили главе компании Tri-Source Pharma Роберту Дикричи письмо с требованием объяснить, чем вызван скачок цены и какую прибыль в результате этого получает его фирма. Они указали, что до того, как в 2013 году Tri-Source Pharma приобрела у другой компании права на выпуск ломустина, одна капсула препарата стоила 50 долларов. В настоящее время она продается уже за 768 долларов.

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Ломустин применяется с 1976 года в терапии таких заболеваний, как первичные и метастатические опухоли мозга, лимфогранулематоз (болезнь Ходжкина), рак желудка и кишечника.

Сенаторы напомнили главе фармацевтической фирмы судьбу Мартина Шкрели. Он в 55 раз поднял цену на препарат пириметамин, предназначенный для лечения токсоплазмоза у больных СПИД. После приобретения права на выпуск лекарства, его стоимость поднялась с 13,5 до 750 долларов. 9 марта суд признал Шкрели виновным в махинациях с ценными бумагами и отправил за решетку на семь лет.

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