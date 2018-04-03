Грудинина заставят раскрыть зарубежные счета

Арбитражный суд Подмосковья удовлетворил ходатайство миноритарных акционеров «Совхоза имени Ленина» об истребовании материалов налоговой проверки в отношении зарубежных счетов и незадекларированных доходов главы совхоза Павла Грудинина. Об этом со ссылкой на решение суда сообщает ТАСС.

Решение было принято по итогам предварительного судебного заседания, основное намечено на 24 апреля. Данные налоговой проверки запрошены в связи с тем, что Грудинин является бенефициаром совхоза, указано в ходатайстве. Миноритариям ранее отказывали в предоставлении сведений о его зарубежных счетах.

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Заседание касалось иска миноритарных акционеров совхоза о признании недействительным учредительного договора компании «Каширский молл», заключенного между совхозом и фирмой «Крокус интернешнл» и сделок по внесению в его уставной капитал двух участков на территории сельского поселения Совхоз им. Ленина в Московской области. Речь идет об участках общей стоимостью почти 850 миллионов рублей.

В начале марта подмосковный арбитраж удовлетворил иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» к Грудинину и признал недействительной сделку 10-летней давности. Речь идет о событиях 2008 года, когда совхоз внес в уставной капитал ООО «ТТ Девелопмент» два земельных участка общей стоимостью более 1 миллиарда рублей. Бывшие работники совхоза — семья Маркиных, владеющая акциями в размере 0,45 процента, считают, что эта сделка грубо нарушила их права и лишила возможности получать дивиденды.

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