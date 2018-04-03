Греческим футболистам приказали уйти в отпуск

Футболисты греческого «Олимпиакоса» были оштрафованы и отправлены в принудительный отпуск за неудовлетворительные результаты. Соответствующее решение принял владелец клуба Евангелос Маринакис, сообщает BBC.

В последних восьми матчах футболистам «Олимпиакоса» удалось одержать победу лишь трижды. За неудачные выступления Маринакис оштрафовал игроков на сумму в 400 тысяч евро и отправил их в принудительный отпуск. «Мое терпение и терпение других фанатов лопнуло», — сообщил игрокам владелец.

Некоторые игроки сохранили за собой место в стартовом составе, в то время как на замену остальным Маринакос распорядился призвать футболистов молодежной команды.

В субботу клуб сыграл в ничью с идущем на десятом месте «Левадиакосом». Несмотря на неудачи, «Олимпиакос», ставший чемпионом в прошлом году, занимает третью строчку турнирной таблицы с 54 очками. Отставание от лидера АЕКа после 26 туров составляет три очка, однако у афинского клуба есть игра в запасе.

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