Банкам запретят бравировать своей государственностью

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Банк России рассматривают возможность введения запрета для государственных банков говорить в рекламе о том, что они государственные. Об этом рассказал замглавы ФАС Андрей Кашеваров в ходе съезда Ассоциации российских банков, сообщает ТАСС.

Речь идет об упоминании госучастия в банках в рекламе финансовых организаций. «Мы с ЦБ обсуждаем введение запрета на использование в рекламе финансовых услуг информации о наличии госучастия в уставном капитале», — заявил Кашеваров.

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Он пояснил, что банки зачастую апеллируют к государственной доле в своей рекламе, демонстрируя таким образом свою исключительную надежность за госсчет в уставном капитале. При этом власти раздумывают сохранить исключения для тех банков, которые проходят финансовое оздоровление — санируются Банком России.

Помимо запрета об упоминании государственного участия, ФАС предлагает запретить заключение договоров об оказании финансовых услуг, консультирование и размещение рекламы финуслуг в зданиях государственных органов.

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