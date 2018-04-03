Россиянам запретят сдавать некоторые билеты на поезда

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем (окончательном) чтении закон о введении так называемых невозвратных билетов на поезда дальнего следования, сообщает «Интерфакс».

Закон предусматривает появление тарифа, не предусматривающего получение стоимости проезда при возврате неиспользованного билета. Деньги можно будет вернуть только в случае внезапной болезни пассажира или совместно следующего с пассажиром члена семьи, либо в случае травмы, подтвержденной справкой, или же при отмене либо задержке отправления поезда, а также невозможности предоставить пассажиру указанное место.

Введение такого формата билетов позволит снизить стоимость проезда, пояснил необходимость законопроекта депутат от «Единой России» Александр Васильев.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

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