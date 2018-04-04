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Путин продемонстрировал безразличие к возможным извинениям Лондона

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов о том, каких именно извинений Москва ожидает от Лондона. Его слова в среду, 4 апреля, передает РИА Новости.

«Мы ничего не ждем, мы ждем, что здравый смысл в конце концов восторжествует, и международным отношениям не будет наноситься такой ущерб, который мы наблюдаем за последнее время», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита Россия — Иран — Турция в Анкаре.

Как заявил российский лидер, «это касается не только дела покушения на Скрипаля, это касается и всех других аспектов международных отношений».

Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Великобритания должна будет извиниться перед Россией из-за обвинений в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Песков также отметил, что косвенные подтверждения нелепости этих обвинений будут еще появляться.

3 апреля стало известно, что специалистам химической лаборатории Портон-Даун в Великобритании не удалось доказать российское происхождение яда «Новичок», которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. По словам специалистов, в их сферу деятельности входит только определение типа и семейства отравляющего вещества.

Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в городе Солсбери 4 марта. Лондон возложил ответственность за покушение на Москву. Россия отрицает все обвинения. Из-за произошедшего Великобритания и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.

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