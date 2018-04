В Москве выступит Маркус Шульц

В Москве на открытии нового арт-пространства The Forge выступит немецкий диджей Маркус Шульц. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«В своем сете я представляю треки с моего альбома Dakota — The Nine Skies, а также работы от вдохновляющих меня артистов. Будет много ранее не вышедших треков и сюрпризов. В том числе, моя новая работа с Эммой Хьюитт Safe from Harm. Мне не терпится сыграть ее у вас и увидеть вашу реакцию», — заявил Шульц.

Организатором выступления станет компания GLOBALCLUBBING.

The Forge откроется в субботу, 21 апреля, в Партийном переулке. Летом у пространства появится летняя веранда площадью 400 квадратных метров.

Маркус Шульц — диджей и музыкант, ведущий шоу Global DJ Broadcast на радио Digitally Imported Radio. В основном работает в жанре транс и его ответвлениях.