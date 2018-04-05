Маленького певца из супермаркета потребовали сделать суперзвездой

@fIacozayn / Twitter

В сети приобрело популярность видео из американского супермаркета Walmart, в котором мальчик в образе ковбоя в галстуке-бабочке спел песню с элементами йодля. Зрелище оказалось настолько необычным, что посмотреть на него захотели больше двух миллионов пользователей Twitter.

Ролик из магазина нашел певец The Weeknd и выложил в Twitter. На видео мальчик, стоя на фоне торговых рядов, исполняет композицию, применяя технику пения альпийских пастухов — йодль. Он задает себе ритм, притопывая ногой, на протяжении двух минут его внимательно слушают посетители магазина, в частности попавшая в кадр женщина, облокотившаяся на тележку.

Пользователи Twitter отметили, что молодой человек обладает недюжинной уверенностью в себе, если решился исполнить песню в полной тишине при широкой аудитории. Микроблогеров насмешила неидеальная манера исполнения парня. «Это так мило, мне нужно найти его и обнять», — пишут пользователи под видео.

Некоторые уверены, что после того, как видео набрало больше двух миллионов просмотров, парня непременно пригласят на телевизионные шоу. «Он будет у Эллен (в популярном «Шоу Эллен Дедженерес» — прим. «Ленты.ру») в течение следующих нескольких недель, вот посмотрите», — предрекает микроблогер с ником ssa Girl.

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