Молдавские чиновники разглядели «признаки превосходства России» в послании Путина

Власти Молдавии оштрафовали местный телеканал Prime, в прямом эфире транслировавший послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Об этом сообщается на сайте Координационного совета по телевидению и радио (КСТР) страны.

Отмечается, что Prime «грубо нарушил Кодекс телевидения и радио Молдавии». КСТР указывает, что в послании Путина говорилось о «признаках превосходства России над другими государствами, разработке нового стратегического небаллистического оружия, против которого система противоракетной обороны становится бесполезной, а также о праве России в качестве ответа на внешнюю агрессию использовать ядерное оружие».

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Телеканал оштрафовали на 70 тысяч молдавских лей (около 4200 долларов) — максимальную сумму штрафа за первое нарушение Кодекса телевидения и радио. Жалобу в КСТР подала ассоциация WatchDog 12, которая заявила, что в сетке вещания Prime должна была быть другая передача.

«Интерфакс» отмечает, что этот штраф стал самым крупным из всех, который когда-либо назначался к телерадиовещателям Молдавии. Ранее суммы штрафов за любые нарушения не превышали 300 долларов. Штрафные санкции были повышены в десятки раз после вступления в силу закона о борьбе с «российской пропагандой» в январе 2018 года.

1 марта президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию рассказал о новом оружии, которое разрабатывается в стране. Речь шла, в частности, о стратегическом ракетном комплексе «Сармат», крылатой ракете неограниченной дальности, подводном беспилотнике, авиационном ракетном комплексе «Кинжал», гиперзвуковом ракетном комплексе с планирующим крылатым блоком и боевой лазерной установке.

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