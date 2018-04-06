Mitsubishi отзывает в России более 86 тысяч внедорожников Outlander

Российский представитель японского автоконцерна Mitsubishi ООО «ММС Рус» отзывает в России 86 620 автомобилей модели Outlander, реализованных с февраля 2007 по июнь 2012 годов. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Причиной отзыва является возможно некорректное срабатывание подушки безопасности водителя. Потенциально опасный узел на отозванных машинах будет заменен бесплатно для владельцев.

Компания проинформирует автовладельцев по телефону или электронной почте, однако клиенты могут самостоятельно связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

30 марта сообщалось, что Tesla Motors отзывает 123 тысяч электромобилей Model S из-за ржавеющих болтов усилителя руля. Отзыву подлежат автомобили, выпущенные до апреля 2016 года.

12 октября 2017 года «АвтоВаЗ» объявил от отзыве 19 668 автомобилей марки Lada XRAY из-за проблем, связанных с возможным перетиранием жгута проводов двигателя о кромку аккумуляторной площадки.

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