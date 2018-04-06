В Кремле похвалили Telegram

Мессенджер Telegram очень удобен и используется в Кремле в том числе для общения с журналистами, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в пятницу, 6 апреля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Будет очень жаль, если не будет найден консенсус. А пока, насколько мы понимаем, он не найден. Но закон есть закон, и если он не будет соблюден и будут приняты соответствующие меры, мы будем искать альтернативу, которая наилучшим образом будет отвечать нашим потребностям», — сообщил Песков.

6 апреля представители Роскомнадзора обратились в Таганский Районный суд Москвы с требованием заблокировать Telegram на территории России. Сотрудники ведомства заявили, что их действия мотивированы отказом Telegram Messenger LLP предоставить ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. Компания Павла Дурова должна была выполнить это требование до 4 апреля.

Юристы мессенджера Telegram готовятся предоставить возражения по иску Роскомнадзора. По их мнению, требования ФСБ незаконны.

Пресс-служба Кремля использует этот мессенджер для общения с журналистами с 2015 года.

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