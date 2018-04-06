У финансово успешных людей обнаружена физиологическая особенность

У людей, которые легко идут на финансовые риски и спокойно их переносят, обнаружена физиологическая особенность строения мозга. Таковы данные исследования ученых их американского Университета Пенсильвании, опубликованные в журнале Neuron.

Науке ранее было известно, что связи между миндалиной и префронтальной корой головного мозга влияют на развитие таких недугов, как депрессия и тревога. Ученые решили выяснить, как эти связи могут быть связаны с финансовым успехом.

Материалы по теме Крыша поехала Какие возможности скрывает в себе человеческий мозг

Для эксперимента было отобрано 108 молодых здоровых людей. Им предлагались различные ролевые игры, связанные с финансовыми рисками, принятием экономических решений, стрессом от потери состояния. При ответе на вопросы мозг добровольцев исследовался с помощью специальной аппаратуры.

Выяснилось, что более спокойно относящиеся к риску и его последствиям имеют лучшие функциональные связи между миндалиной и префронтальной корой. Также более склонные к риску имели большее количество серового вещества.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!