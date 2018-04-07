Актриса не выдержала прений о сексуальной жизни многоженца на НТВ и сорвала шоу

Актриса и ведущая Яна Поплавская рассказала в Facebook, как столкнулась со «свинством» на программе «ДНК», куда была приглашена в качестве эксперта.

Поплавскую позвали на шоу под предлогом обсудить поведение многодетного отца Ивана, который не признает 13-го ребенка. Однако программа оказалась совсем о другом, сетует актриса.

«Некий Иван, самодовольное ничтожество, сообщает, что он живет сразу с пятью женами, называет себя православным и верующим человеком, подкрепляя это аргументом, что брак с его одной из жен, венчанный. Далее Герой программы, сообщает, что он живет в одной квартире с четырьмя женами и 12 детей живут с ним на одной площади. "Жен" он имеет по расписанию , которое он установил. Вся семья счастлива и полна энтузиазма найти пятую жену, в планах родить 50 детей», — описывает Поплавская.

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Ее возмутило, что ведущего и гостей студии беспокоило не положение детей, а порядок в сексуальных отношениях главы семейства.

«Два часа ведущий программы задает вопросы "Как он решает, с кем спать?", "Как устанавливается очередность в сексе?", "Кого из жен он больше любит?" Ни на один вопрос "Почему мы не говорим о детях?", "Знают ли об этой ситуации органы опеки?" я не получила ответа. Ведущий Александр Колтовой ссылался на карточки с вопросами, которые написал ему редактор, и поэтому он их задает!» — продолжает Поплавская.

После того как в студию вывели восемь несовершеннолетних детей, растущих в семье Ивана, и ведущий начал спрашивать четырехлетнего малыша, знает ли тот, «как зовут его личную маму», Поплавская не выдержала, остановила съемку и обратилась к аудитории. «Меня потрясло, что все находящиеся в студии гости молчали даже тогда, когда я остановила запись программы и, обращаясь к залу, редакторам, продюсерам, ведущему программы, спрашивала, как они посмели манипулировать несовершеннолетними детьми, выставив их перед всей страной, на федеральном канале в угоду рейтингу», — негодует ведущая.

Она назвала скотством использовать маленьких детей в программе и напомнила, что еще недавно страна скорбела о детях, погибших в пожаре в Кемерове.

Пост Поплавской собрал множество одобрительных отзывов. За несколько часов им поделились больше тысячи пользователей, оставив сотни гневных комментариев под рассказом.

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