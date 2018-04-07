Шесть человек погибли при пожаре в Приморье

В результате пожара в доме в Уссурийске погибли шесть человек. Среди них был один ребенок, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК по Приморскому краю.

Пожар произошел на улице Артемовской. Спасатели нашли тела четырех женщин и одного ребенка. Еще один мужчина, выпрыгнувший с балкона, скончался в больнице.

На месте происшествия проводятся пожарно-технические и судебно-медицинские экспертизы. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за короткого замыкания. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

4 апреля на востоке Москвы загорелся торговый центр для детей «Персей». Тогда погиб один сотрудник ТЦ, несколько пожарных попали в больницу. Возгорание произошло на последнем этаже здания, где находился склад с игрушками.

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