Ненецкие клабберы попытались выпить за минуту 15 коктейлей и впали в кому

Трое посетителей ночного клуба Нарьян-Мара впали в кому после участия в конкурсе по распитию алкоголя на скорость. Об этом в понедельник, 9 апреля, сообщила пресс-служба управления МВД по Ненецкому автономному округу.

По данным ведомства, в ночь с субботы на воскресенье в заведении проходил конкурс, по условиям которого его участникам требовалось выпить коктейли общим объемом примерно 750 миллилитров за одну минуту. После употребления алкоголя троим посетителям, в числе которых была девушка, стало плохо, и они были госпитализированы в реанимацию.

Как уточняет «Интерфакс», пострадавшим 23, 19 и 18 лет, которые пытались за минуту выпить 15 коктейлей по 50 миллилитров. Призом победившему стала бы бесплатная выпивка за счет заведения.

В настоящее время пострадавшие пришли в сознание.

Сотрудники полиции изъяли в ночном клубе всю алкогольную продукцию и проводят проверку.

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