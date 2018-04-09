Украину впервые пригласили на встречу «Большой семерки»

Министра иностранных дел Украины Павла Климкина пригласили на встречу глав МИД стран «Большой семерки». Об этом сообщает «Европейская правда».

Отмечается, что подобное приглашение поступило Украине впервые. Климкин прибудет на встречу в канадском Торонто 22 апреля.

Эту информацию «Европейской правде» подтвердил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко. Он подчеркнул, что Климкин получил приглашение на встречу от канадского министра Христи Фриланд.

По словам Шевченко, Украина примет участие в outreach session (так называемая ознакомительная сессия). Главной темой встречи станут пути построения более мирного и безопасного мирового будущего. «Мы видим в этом приглашении общую волю всех наших друзей в странах "Большой семерки"», — заявил посол.

В «Большую семерку» входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Ранее организация называлась «Большая восьмерка», однако Россия была исключена из нее в 2014 году после присоединения Крыма и начала вооруженного конфликта на Украине. Запад не признает результаты референдума в Крыму и считает полуостров аннексированной территорией. Также Москву обвиняют в вооруженной помощи ополченцам Донбасса, которые противостоят киевским властям. Москва настаивает, что Крым вошел в состав России на законных основаниях, и отрицает причастность к конфликту на Украине.

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