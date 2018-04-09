Мир
 
Последние новости
Бывший президент России пошутил в духе бывшего президента России
Россияне настроились на обвал рубля
Невозможность отправиться в прошлое и построить больше церквей опечалила Ресина  
Обнаружена загадочная форма вещества
Обнародованный Генпрокуратурой архив Терезы Мэй оказался одним письмом
Назван лучший гол в истории чемпионатов мира по футболу
Чубакка оказался на грани смерти в новых «Звездных войнах»
Боец Росгвардии застрелил в кафе хулигана и попал на видео
Порошенко предложил вместо «Северного потока-2» пустить газ через Украину

Тысяча индийцев прокатилась на поезде без локомотива и чуть не погибла

Перейти в «Мою Ленту»
khatta mitta / YouTube

В Индии состав поезда, в котором находились около тысячи пассажиров, оторвался от локомотива и на скорости покатился по железнодорожным путям. Видео произошедшего очевидцы опубликовали в Twitter. Сотрудники станций кричали пассажирам, чтобы те использовали стоп-кран, однако они, судя по всему, этого не сделали.

Как сообщает индийский телеканал NDTV, 22 вагона поезда промчались 12 километров, пока состав не удалось остановить. Это удалось сотрудникам железной дороги, которые положили на рельсы камни.

Местные власти сообщили, что специальные тормоза на время сцепки вагонов или отделения состава от локомотива либо вообще не использовали, либо использовали неправильно, сообщили местные власти. Железнодорожников, по вине которых, возможно, произошел инцидент уже отстранили от работы.

Управление железных дорог проводит расследование, чтобы выяснить, в чем была причина поломки, и предотвратить подобные ситуации в будущем. Отмечается, что это единичное происшествие, связанное с халатностью сотрудников.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Watch: As Train Ran Without Engine, People Screamed To Alert Passengers
Пять человек погибли при столкновении электрички с микроавтобусом в Крыму
В Индии поезд сошел с рельсов
Число погибших при крушении поезда в Индии выросло до 142
Другие материалы рубрики
Мир00:01Сегодня
Американцы во время вторжения 2003 года задерживают сторонников Саддама Хусейна

Проклятая земля

Преданный Россией и убитый Западом: Ирак с Саддамом и без него
15:40Сегодня

Обнародованный Генпрокуратурой архив Терезы Мэй оказался одним письмом

12:07Сегодня

Россия пригрозила опубликовать секретную переписку Терезы Мэй

10:35Сегодня

Россия возложила на Израиль вину за удар по сирийской авиабазе

Мир00:0029 марта

В тени кебабов

Мигранты захватили шведский город. Их боятся даже бабушки
04:40Сегодня

Японец 20 лет держал в клетке психически больного сына

14:22Сегодня

Британцы узнали о секретном послании русских в день отравления Скрипаля

08:48Сегодня

Насте Рыбке пригрозили новым обвинением

Мир00:04 6 апреля

Попыхтел и умер

Японцы убивают себя из-за работы. Уволиться нельзя
11:54 8 апреля

Минобороны опровергло сообщения о применении армией Сирии химоружия в Думе

10:02Сегодня

Лондон заподозрили в удержании Скрипалей силой

06:09Сегодня

Священника из Ватикана арестовали за детскую порнографию

Россия
«А ведь девушка могла промолчать и согласиться»
Сексуальный скандал с депутатом возможен только в России. Почему?
Российским военным в Сирии показали танки в кино
Нотариус заставила клиентов мыть туалет ради консультации
«Кажется, что люди во власти либо поглупели, либо обнаглели»
Почему чиновники не слышат народ и везде видят заговор
«Придурки штурмуют макет Рейхстага»
Почему россияне гордятся лишь великим прошлым
Кремль счел новые санкции США «попранием норм всего и вся»
Родственники жертв авиакатастрофы Ан-148 потребовали отдать им тела близких
Все материалы
Мир
Американцы во время вторжения 2003 года задерживают сторонников Саддама ХусейнаПроклятая земля
Преданный Россией и убитый Западом: Ирак с Саддамом и без него
Обнародованный Генпрокуратурой архив Терезы Мэй оказался одним письмом
Тысяча индийцев прокатилась на поезде без локомотива и чуть не погибла
Россия возложила на Израиль вину за удар по сирийской авиабазе
Британцы узнали о секретном послании русских в день отравления Скрипаля
Насте Рыбке пригрозили новым обвинением
Попыхтел и умер
Японцы убивают себя из-за работы. Уволиться нельзя
Все материалы
Бывший СССР
Не устоял
Главного борца с украинской коррупцией заподозрили в коррупции
Петр ПорошенкоМВФ vs Украина: чем хуже, тем лучше
Фонд ужесточает требования, Киев уходит от ответственности
Литовский блуд
Самый распутный город Прибалтики возвращает былую славу. Все благодаря приезжим
Грузины возмутились игрой африканцев в футбол и напали на них с мачете
Украина пообещала выпустить моряков с «Норда» из страны
Порошенко рассказал о тяжелых временах для Украины
Саакашвили нашел работу
Все материалы
Экономика
Дональд ТрампРусская семерка
Америка отомстила за Украину. Российские олигархи лишатся домов и денег
На грани
Россия добывает миллиарды алмазов, но денег нет
Россияне настроились на обвал рубля
Порошенко предложил вместо «Северного потока-2» пустить газ через Украину
Попавшим под санкции российским олигархам пообещали спасение
Попавший под санкции «Русал» Дерипаски предупредил о дефолте
США обрушили российский рынок
Все материалы
Силовые структуры
«У меня нет чувства вины»
Решальщик — о своем ремесле, миллионных гонорарах и продажных судьях
Захарий КалашовПогорел на беспределе
Силовики позволили Шакро занять воровской трон. Но его подвели манеры 90-х
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Путин снял с должностей 11 генералов силовых ведомств
Тамбовская империя
В бандитском Петербурге 90-х был «ночной губернатор». Его боялись все
Главу петербургских сайентологов уличили в отмывании денег
Сибиряк мастерил пистолеты, растил марихуану, читал «Майн кампф» и попался ФСБ
Все материалы
Наука и техника
Два советских воина склонились над убитым товарищем«У всех свои счеты с войной»
Россия забыла миллионы своих солдат. Их не могут даже похоронить
Опять мимо
Система нагревания табака опасна для человека
Часик в радость
Они сбежали из тюрьмы ради мести, но не нашли покоя: обзор A Way Out
Доказано наличие сложного мышления у неандертальцев
Назван безотказный способ избежать преждевременной смерти
В африканской пустыне нашли руины загадочного храма
США захотели сталинского «бога войны»
Все материалы
Спорт
Эл Яквинта и Хабиб Нурмагомедов«Могу драться даже с Кинг-Конгом»
Нурмагомедов расправился с американцем и стал чемпионом UFC
«Формула-1» спасла жизнь американской семье
Назван лучший гол в истории чемпионатов мира по футболу
Бывший вратарь сборной Украины попал под обстрел тещи
Поигравший в НХЛ россиянин рассказал о лицемерии американцев
Пилот «Формулы-1» дал по газам и сломал ногу механику
Велогонщик умер после падения на «адской» трассе
Все материалы
Культура
«Насилие всегда рядом»
Наркотики, питбули и дети в самом пугающем районе Нью-Йорка
Время супермоделей
Главные красавицы 1950-х в объективе бежавшей от нацистов женщины
Самое ценное
Он открыл для русского искусства секс. Теперь его картины стоят миллионы
Рэпер Скруджи разбился на мотоцикле
Чубакка оказался на грани смерти в новых «Звездных войнах»
Умер озвучивший «Утиные истории» и «Винни-Пуха» актер
Актриса из «Клуба "Завтрак"» устыдилась кадров с тайным разглядыванием ее трусов
Все материалы
Интернет и СМИ
Месть боксеров
Блогеры дерутся на ринге. За ними следят внимательнее, чем за спортсменами
Недалекие
Суровые русские, кислые американцы, сексуальные индусы и исламский мир без купюр
Отдали концы
Американских проституток выгоняют из интернета. Недовольны все, кроме Трампа
Глава Роскомнадзора призвал «есть слона по частям» в вопросе Telegram
YouTube обвинили в шпионаже за миллионами детей
Реакция босса на милую объяснительную сотрудницы растрогала пользователей сети
Интернет подвергся мировой ботнет-атаке
Все материалы
Ценности
Куртка с изображением Ленина, KTZМодные до смерти
Почему люди носят вещи с лицами диктаторов и тиранов
Григорий Лепс«У меня на кладбище знакомых больше, чем живых»
Он развлекал бандитов, проигрывал деньги и нарушал заповеди. Теперь даже не пьет
Лысый черт
Диктатор Муссолини обожал молодых любовниц и быстрые машины
Рэпер опомнился и потребовал денег и славы за футболку
Телеведущая вышла в эфир с бигуди в волосах
Верующих поздравили золотым смартфоном
Учителей возмутила пошлая одежда школьника
Все материалы
Путешествия
Дзебик среди папуасов
Москвич отправился в Новую Гвинею на надувном катамаране и выжил
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
«Марихуана — это способ общения с Богом»
Раста-церковь, чернокожий Иисус и лекарство от рака. Что творят на Ямайке
Членам королевской семьи запретили есть устрицы и пить воду
В космосе откроется первый отель
Турист попал в черный список отеля из-за дебоша чаек
Пассажиров напугала сумка с подписью «бомба»
Все материалы
Из жизни
Город-сказка, город-мечта
Бедняки построили индийское Сколково в грязи. Им там не рады
«Я не остановлюсь, пока не выкопаю его»
За огромным кладом из старой легенды охотились полтора века. Кажется, не зря
Другая жизнь
Что скрывает тайный мир бунтарей, изгоев и нищих
Греки отпраздновали Пасху взрывами в центре столицы
Две женщины отведали тыквы и облысели
Американка оправдала появление кокаина в сумке сильным ветром
Любвеобильный краб-паук обнял видеокамеру
Все материалы
Самые маленькие и самые огромные двигатели
32-цилиндровый танковый мотор и другая экзотика
Самые перепродаваемые кроссоверы Москвы
Какие кроссоверы и внедорожники пользуются наибольшим спросом на вторичном рынке столицы
Хочу быть «Геликом»: копии легендарного внедорожника
Копии G-класса из Франции, Китая, Украины, России и других стран
Не вдоль, а поперек
Пять причин пересечь озеро Байкал. На автомобиле
1900-сильный Nissan Patrol сравнили в дрэге с Mercedes-Benz SLR McLaren
В России отремонтируют почти 5 000 «Лансеров»
Маск назвал сроки появления полноприводной Tesla Model 3
Все материалы
«Если ты умрешь, нам ничего не достанется»
Дети превратили жизнь отца в ад, когда он купил новой жене квартиру в Москве
Снова вверх
В Москве подорожают даже самые страшные и убитые квартиры
Точка сборки
Какими были первые «Бухольмены» и «Хули»: империя ИКЕА от 1950-х и до наших дней
Фигвам называется
Угадайте дома из любимых советских мультфильмов: тест
Россияне начнут отрабатывать долги за ЖКХ
Названы города России с самыми дешевыми квартирами в новостройках
Россиянин купил дом у свидетелей Иеговы и остался ни с чем
Все материалы