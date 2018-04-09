YouTube обвинили в шпионаже за миллионами детей

В Федеральную торговую комиссию США обратились 20 групп юристов с требованием расследовать деятельность видеохостинга YouTube. По их мнению, дочернее предприятие Google неправомерно собирало информацию о маленьких детях, сообщает CNN.

По мнению авторов инициативы, IT-корпорация в течение нескольких лет нарушала Закон о защите конфиденциальности детей в интернете (COPPA). Этот документ ограничивает сбор данных о детях младше 13 лет. За это время могли быть нарушены права более 23 миллионов маленьких пользователей.

Несмотря на то, что для регистрации собственного аккаунта YouTube пользователь должен подтвердить, что он достиг тринадцатилетнего возраста, видео на хостинге доступны для просмотра без входа в личный профиль. Также, считают юристы, необходимо принимать во внимание, что дети могут использовать для входа на сайт учетные записи своих родителей.

Согласно социологическим исследованиям 2017 года, почти у половины американских детей в возрасте до 12 лет есть собственный аккаунт на YouTube. Это означает, что при регистрации они ввели фальшивый год рождения (это возможно из-за отсутствия документальной верификации на сайте).

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Корпорация Google запрещает рекламодателям таргетировать свои объявления на несовершеннолетних, однако заявители утверждают, что замечали механизмы, демонстрирующие рекламные объявления по словам «игрушка» или «малыш».

В поданной жалобе содержится требование оценить каждый случай нарушения в почти 41 с половиной тысячи долларов. Если просьба будет удовлетворена, общая сумма штрафа может достичь сотен миллиардов долларов. «Google получил значительную прибыль от сбора и использования персональных данных от детей на YouTube. Его незаконная деятельность продолжается уже много лет и затрагивает десятки миллионов американских детей», — утверждается в документе.

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