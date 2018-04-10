«Роснефть» начала выпуск бензинов с улучшенными экологическими показателями

НК «Роснефть» приступила к промышленному выпуску улучшенных высокооктановых бензинов (в том числе и фирменных), значительно превосходящих по экологическими показателям и эксплуатационным свойствам, выпускаемое в настоящее время в России топливо «Класса 5». Об этом говорится в сообщении компании.

В качестве пилотного проекта реализация улучшенных высокооктановых бензинов марок АИ-95-K5 «Евро 6» и ATUM – 95 «Евро 6» начнется через розничную сеть компании на территории Республики Башкортостан.

Для улучшенных бензинов «Роснефть» разработала новую технологию производства и установила более жесткие требования по шести основным показателям.

В компании отмечают, что в бензинах марки «Евро 6» меньше серы, что снижает коррозийную активность; меньше бензола и, следовательно, ниже токсичность выхлопных газов; меньше олефиновых углеводородов, которые при сгорании образуют в двигателе нагар; снижено содержание ароматических углеводородов, что также позволило уменьшить образование нагара на внутренних частях двигателя; меньше концентрация смол; выше стабильность топлива при хранении.

В совокупности данные параметры за счет снижения общего уровня отложений предотвращают износ двигателя, увеличивают ресурс работы системы нейтрализации отработавших газов, снижают токсичность выхлопов.

В составе новых бензинов меньше компонентов, которые способствуют чрезмерному образованию отложений на деталях двигателя, что подтверждено соответствующими испытаниями. Так на 12,5 процента снижается количество отложений на впускных клапанах и на 12,7 процента — отложений в камере сгорания двигателя автомобиля.

Снижено содержание наиболее токсичных соединений: угарного газа в выхлопе (CO) — на 9,5 процента, CH (различные углеводородные соединения) — на 3,6 процента, NOx (оксиды азота) — на 3,9 процента.

На данный момент топливо с такими эксплуатационными и экологическими характеристиками в Европе не производится.

Высокие эксплуатационные характеристики бензинов «Евро 6» подтверждены заключением АО «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти». По результатам квалификационных испытаний эксперты ВНИИНП рекомендовали к производству и применению на автомобильной технике бензины «Евро 6» с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами.

Рецептура и технология производства с применением компонентов высокотехнологичных комплексов разработана специалистами Корпоративного научного комплекса и ряда НПЗ компании.

В компании подчеркивают, что уделяют особое внимание экологии. Начало производства новых марок топлива АИ-95-К5 «Евро 6» и ATUM-95 «Евро 6» — дополнительный вклад «Роснефти» в защиту окружающей среды. Использование нового экологичного вида бензинов будет способствовать минимизации воздействия автомобильного транспорта на воздушную среду, улучшению экологической обстановки, что особенно актуально в крупных городах.

Производство высокотехнологичных видов топлива и нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих заводах Компании осуществляется в соответствии с положениями новой Стратегии развития НК «Роснефть» до 2022 года, одним из ключевых направлений которой является обеспечение технологического лидерства компании во всех аспектах ее деятельности.

