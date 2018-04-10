Китай безвозмездно поможет белорусской армии

Пекин и Минск подписали соглашение, по которому Китай окажет Белоруссии безвозмездную военную помощь. Об этом говорится в заявлении об итогах официального визита министра обороны КНР на сайте белорусского военного ведомства.

Детали документа, как и то, чем именно Китай поможет Минску, не уточняются.

В то же время, как говорится в сообщении, «намечены дальнейшие перспективные направления белорусско-китайского двустороннего военного сотрудничества в таких сферах, как совместная боевая подготовка, военное образование, предоставление безвозмездной военной помощи, а также взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества по линии военных ведомств».

Материалы по теме Красные и опасные Китайские наемники воюют по всему миру. На родине про них снимают боевики

Визит нового министра обороны Китая Вэя Фэнхэ в Белоруссию прошел с 5 по 8 апреля, в ходе которого он встретился с президентом республики Александром Лукашенко и провел переговоры с министром обороны Белоруссии Андреем Равковым.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!