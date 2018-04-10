Дом Савченко перевернули в поисках гранатометов

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыск в квартире депутата Верховной Рады Надежды Савченко, находящейся в СИЗО. Об этом ТАСС рассказали адвокаты парламентария.

«Проведен обыск в рамках следственных действий. Я написал свои замечания по поводу обыска, которые приобщены к протоколу», — указал адвокат Дмитрий Бугай. Олег Соловей сообщил, что обыск прошел и в партийном офисе «Общественно-политической платформы Надежды Савченко».

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Мать Савченко Мария сообщила телеканалу NewsOne, что сотрудники СБУ искали в квартире оружие. «Пожалуй, думали, что здесь есть гранатометы. Нашли пистолет, который Надежде подарили и патроны к нему. И все, больше ничего не нашли. Составили протокол, мне оставили копию документа», — указала мать депутата.

В комментарии телеканалу «112 Украина» Мария Савченко сказала, что силовики «перевернули в квартире каждый сантиметр», побывав на кухне, балконе и в комнатах. Также был изъят «сервер от компьютера из комнаты, где работает и проживает Вера Савченко».

Спикер СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook заявила, что сенсаций в обыске квартиры Савченко нет, поскольку она является фигурантом уголовного дела, которое расследует СБУ.

Надежду Савченко задержали 22 марта сразу после заседания Рады, на котором ее лишили депутатской неприкосновенности. Народного депутата подозревают в попытке организации государственного переворота и подготовке нескольких убийств, в том числе президента Украины Петра Порошенко. На следующий день после того, как суд арестовал ее на два месяца, депутат объявила голодовку. Она также пожаловалась на круглосуточное видеонаблюдение и отметила, что российские СИЗО лучше украинских.

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