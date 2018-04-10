Парковщики заставили туристов провести на улице сутки

В аэропорту Бристоль, Великобритания, вернувшиеся из отпуска туристы 24 часа простояли на улице, ожидая выдачи своих автомобилей. Об этом сообщает Daily Mail.

В течение суток семьи с детьми пытались связаться с представителями сервиса Absolutely Secure Airport Parking Bristol («Абсолютно безопасная парковка аэропорта Бристоль»), но их звонки оставались неотвеченными.

Когда в дело вмешалась полиция, сотрудники вышеупомянутой компании заявили, что никто не сможет привезти прилетевшим их машины, поскольку водители устроили забастовку. По словам туристов, позже было придумано новое оправдание — задержку списали на ДТП, которое произошло по дороге к аэропорту.

Автомобили вернулись к владельцам на следующий день, когда полиция наконец выяснила местонахождение парковки Absolutely Secure. Оказалось, машины стояли во дворе удаленной фермы без замков на воротах или камер видеонаблюдения. Офис компании представлял собой фургон, где стояла открытая коробка, полная ключей от автомобилей.

В настоящий момент полиция разбирается в случившемся.

По информации сотрудников аэропорта, сервис Absolutely Secure Airport Parking Bristol не сотрудничает с аэропортом в Бристоле.

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