В «Звездных войнах» разглядели связь с терактами 11 сентября

Первый фильм серии «Звездные войны» вдохновил террористов на совершение терактов 11 сентября 2001 года в США, считает канадская писательница Маргарет Этвуд. Об этом она заявила в интервью Variety.

Этвуд рассказала, что в 2000 году в Дании была поставлена опера по ее антиутопическому роману «Рассказ служанки». Она начиналась с того, что зрителям демонстрировали кадры со взрывами различных объектов, среди которых оказались башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. «Но к тому времени их еще не взорвали», — добавила она.

«Не переживайте, они [террористы] взяли эту идею не из моей оперы. Они вдохновились "Звездными войнами". Помните первый фильм? Два парня влетают на самолетах внутрь чего-то и подрывают это», — объявила журналисту Этвуд. По ее словам, единственная разница между фантастической лентой и терактами заключается в том, что персонажам «Звездных войн» удалось выжить после нападения.

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11 сентября 2001 года боевики террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) угнали четыре американских пассажирских самолета. Два авиалайнера врезались в башни Всемирного торгового центра, третий упал на здание Пентагона, и еще один разбился в окрестностях города Шанксвилл, штат Пенсильвания. В результате погибли около трех тысяч человек, не считая 19 террористов, еще более четырех тысяч получили ранения.

Фильм «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» Джорджа Лукаса вышел в 1977 году. В картине главные герои Люк Скайуокер и Хан Соло совместными усилиями уничтожают космическую станцию «Звезда смерти».

78-летняя Маргарет Этвуд — лауреат Букеровской премии, премии Артура Кларка и премии Франца Кафки. В 1990-м по ее роману «Рассказ служанки» был снят одноименный фильм, а в 2017 году состоялась премьера сериала по мотивам произведения.

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