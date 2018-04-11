Российские чиновники поддержали внедрение блокчейна

Участники пленарного заседания стартовавшего в Калининграде Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности высказались за скорейшее внедрение универсальной и единой цифровой платформы на базе блокчейн-технологии. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Такую точку зрения поддержал, в частности, статс-секретарь — заместитель министра образования и науки России Павел Зенькович. «Нужна общая цифровая инфраструктура, которая сделала бы процессы проще и универсальнее независимо от того, какие объекты и права оборачиваются», — отметил он.

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По мнению замминистра культуры России Александра Журавского, сейчас технологии развиваются настолько быстро, что законодатели самостоятельно вряд ли успеют за этим процессом. «Через какое-то время за счет технологии блокчейн, появления распределенных реестров, вертикальные системы управления и защиты прав сменятся горизонтальными, сетевыми, самоорганизующимися сообществами», — считает чиновник.

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин также призвал создать подобный сервис. «Рост объема продаж легального контента опровергает то, что русский человек не готов потреблять легально», — аргументировал он.

В качестве приоритетной сетевой платформы на заседании был представлен проект IPChain. Данная платформа, по утверждению ее создателей, предоставляет возможность создания единой сети, хранящей данные об интеллектуальной деятельности с возможностью обмена информацией и ее защиты.

Работа форума завершится 12 апреля. Организаторами мероприятия являются Ассоциация IPChain и ЕАКОП.

Блокчейн — система организации баз данных. Она используется как хранилище информации об операциях с криптовалютами (биткоин, эфириум) и также может быть внедрена в банковскую деятельность: криптотехнология позволяет сократить время на проведение крупных сделок.

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