Исторический сериал «Версаль» провалился из-за обилия секса

Французский телеканал Canal+ отказался от работы над продолжением исторического сериала «Версаль» о короле Франции Людовике XIV из-за низких рейтингов. Одной из причин провала шоу могло стать обилие сексуальных сцен, надоевших зрителям, пишет The Sun со ссылкой на источник в среду, 11 апреля.

Отмечается, что рейтинги сериала упали и в Великобритании, где «Версаль» показывал телеканал BBC2. «Компания "Би-би-си" сделала смелый шаг, купив у Canal+ "Версаль" со всей его детальной обнаженкой. Поначалу зрители не возражали против всех порнографических сцен, но со временем в "Би-би-си" увидели падение рейтингов до всего миллиона зрителей, и во Франции наблюдается похожая ситуация. Они убеждены, что сериал полностью изживет себя после третьего сезона», — рассказал собеседник издания.

«Они решили, что четвертого сезона не будет», — подчеркнул источник. Эту информацию подтвердил один из продюсеров сериала Фабрис де ла Пательер, который заявил журналистам, что третья часть «Версаля», релиз которой запланирован на лето, станет последней.

Премьера сериала состоялась в 2015 году. Главную роль, Людовика XIV, исполнил Джордж Благден. В «Версале» также снялись Стюарт Боуман, Тай Рунян, Александр Влахос и Ивэн Уильямс.

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