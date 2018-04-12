Наука и техника
 
Последние новости
Белый дом назвал Россию «злодеем»
В Москве появились 10 новых виртуальных Гагариных  
Японского чиновника обвинили в домогательствах к журналисткам
Российских биатлонистов упрекнули в зависимости от лекарств с ранних лет
Молодеющая с годами пара озадачила пользователей сети
Будущий госсекретарь США заявил о завершении мягкой политики в отношении России
Названы самые доходные профессии в России
Лишившиеся украинских двигателей российские корабли уберегли от ржавчины
Британия планирует нанести удар по Сирии с территории Кипра

Найдена главная причина алкоголизма

Перейти в «Мою Ленту»

Группа ученых под руководством Тимоти Фрейлинга (Timothy Frayling) из Эксетерского университета в Великобритании обнаружила вариант (аллель) гена FGF21, который способствует высокому артериальному давлению и повышенному потреблению сахара и алкоголя. При этом показана связь этого же аллеля с уменьшением жировых отложений в теле человека. Статья исследователей опубликована в журнале Cell Reports.

Ген FGF21 (фактор роста фибробластов 21) — гормон, выделяемый печенью, отвечает за высокую чувствительность к инсулину. Он стимулирует поглощение глюкозы адипоцитами (жировыми клетками), понижая, таким образом, уровень сахара в крови. Кроме того, он влияет на гипоталамус в мозге человека, подавляя желание употреблять сахар и алкоголь. Повышенные уровни гормона наблюдаются у людей с неалкогольной жировой болезнью печени, а также у страдающих ожирением, что указывает на невосприимчивость тканей к гормону.

Некоторые мутации в FGF21 приводят к появлению аллелей с другими свойствами. Ученые проанализировали данные долговременного исследования UK Biobank, в котором участвовали 500 тысяч человек. Добровольцы сдавали образцы крови, слюны и мочи для выделения ДНК. Также они заполнили опросники для определения их пищевых привычек.

Ученым удалось выявить аллель гена FGF21, обозначаемый как rs838133, который встречается у 45 процентов людей и обуславливает низкую активность соответствующего гормона. Оказалось, что присутствие этого варианта связано с высоким потреблением сахара и алкоголя и низким — белков и жиров. Он также способствует уменьшению жировой массы. Хотя последний показатель находится в прямой зависимости от соотношением талии и бедер (СТБ), в данном случае эта зависимость была обратной, то есть уменьшение жира связано с увеличением СТБ.

Для rs838133 показана связь с высоким кровяным давлением, причем эта зависимость сохраняется с поправкой на курение, потребление алкоголя и соли.

По словам исследователей, поиск ассоциаций между различными аллелями и их фенотипическими проявлениями позволят объяснить, почему снижается эффективность лекарственных препаратов, направленных на тот или иной ген.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
A Common Allele in FGF21 Associated with Sugar Intake Is Associated with Body Shape, Lower Total Body-Fat Percentage, and Higher Blood Pressure
Фруктовые соки оказались смертельно опасными
Ученые создадут таблетку от ожирения
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:03Сегодня
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и глава Коммунистической партии Югославии Иосип Броз Тито на отдыхе

«Люди видели старого и больного человека»

Брежневу не дали уйти на пенсию. Это закончилось войной и позором
15:1611 апреля

Россия доделала «Науку»

15:5725 марта

Турция испытала собственные баллистические ракеты

12:3511 апреля

Российский адмирал назвал способ потопить американский эсминец

Наука и техника00:04 9 апреля

Опять мимо

Система нагревания табака опасна для человека
05:18Сегодня

Лишившиеся украинских двигателей российские корабли уберегли от ржавчины

17:4910 апреля

Раскрыто истинное происхождение Стоунхенджа

05:1518 марта

НАСА опубликовало фото розовой бури на Юпитере

Наука и техника12:50 9 апреля

Безопасные связи

Квантовые технологии МГУ имени М.В. Ломоносова ведут Россию в будущее
00:08Сегодня

В США заявили о неспособности России сражаться на море и в воздухе

04:1611 апреля

Россия похвалится корпусами кораблей без украинских двигателей

16:2710 апреля

Новая iOS убила отремонтированные iPhone

Россия
«Арестовывать влиятельных людей глупо»
Почему в деле о пожаре в «Зимней вишне» пытаются найти крайних
В Якутии водитель трижды переехал пенсионерку
«Всегда можно было выпить»
Жизнь советского Урала без цензуры
«Кажется, что люди во власти либо поглупели, либо обнаглели»
Почему чиновники не слышат народ и везде видят заговор
Водитель спешил за выпивкой и прострелил вставшую на пути машину
Россию обязали выплатить 15 тысяч евро за отобранного чеченского ребенка
Названы самые доходные профессии в России
Все материалы
Мир
Бахнем?
Что поставило мир на грань третьей мировой войны
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
«Русские вернут нам Косово»
Американцы меняют веру и не любят Россию. Бог простит
Российские военные займут «пораженный химоружием» сирийский город
Названо число жертв крушения Ил-76 в Алжире
Сирийская оппозиция захотела создать хаос после возможных ударов США
Трамп погрозил России ракетами и заговорил о дружбе
Все материалы
Бывший СССР
Весь в Папу
Зачем президент Азербайджана решил выбрать себя досрочно
Не устоял
Главного борца с украинской коррупцией заподозрили в коррупции
Киев восхитился риторикой Трампа в адрес России
Капитану арестованного Украиной российского судна запретили появляться в Крыму
Статус страны-аспиранта НАТО для Украины оказался правкой на сайте
Турчинов пожалел об отказе Украины от ядерного оружия
Украина испытала «превосходящий российский аналог» ракетный комплекс
Все материалы
Экономика
Приплыли: рубль нащупал старое дно
Санкции обвалили рынок и ударили по россиянам. Будет хуже, нефть не поможет
Взлетевшая нефть воскресила рубль
Разбежались
США меряются с Китаем размером пошлин. Пострадает весь мир
Попавшему под санкции «Русалу» помогут из бюджета России
Минфин США отказался от санкций против госдолга России
На грани
Россия добывает миллиарды алмазов, но денег нет
Жемчужина Чехии
Новое направление авиакомпании «Победа»
Все материалы
Силовые структуры
Выбили дух
Спецназ устраивает жестокие бои для новобранцев. Их калечат и убивают
Захарий КалашовПогорел на беспределе
Силовики позволили Шакро занять воровской трон. Но его подвели манеры 90-х
«У меня нет чувства вины»
Решальщик — о своем ремесле, миллионных гонорарах и продажных судьях
Прихожане подрались в Соборной мечети Петербурга между молитвами
Сбежавшего из России «водочного короля» амнистировали
Осужденный за коррупцию бывший мэр Благовещенска досрочно вышел на свободу
Избитый прихожанином охранник мечети Петербурга умер в больнице
Все материалы
Наука и техника
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и глава Коммунистической партии Югославии Иосип Броз Тито на отдыхе«Люди видели старого и больного человека»
Брежневу не дали уйти на пенсию. Это закончилось войной и позором
Опять мимо
Система нагревания табака опасна для человека
Сквозь тернии
В России открыли дорогу к звездам
Россия доделала «Науку»
Найдена главная причина алкоголизма
Российский адмирал назвал способ потопить американский эсминец
Лишившиеся украинских двигателей российские корабли уберегли от ржавчины
Все материалы
Спорт
«Забит — просто зверь»
Российский боец вырубает соперников и покоряет UFC
Определились полуфиналисты Лиги чемпионов
Месси отметит день рождения в Бронницах
Международный союз биатлонистов оказался замешан в допинге
WADA обвинило Россию в даче взятки главе Международного союза биатлонистов
Родченков рассказал о «грязных» российских биатлонистах
Футбольные стадионы в России окупятся через 500 лет
Все материалы
Культура
Это Обломов
Японец приехал в Россию, полежал на диване и заразился
Самое ценное
Он открыл для русского искусства секс. Теперь его картины стоят миллионы
«Угрожал унести в могилу картины импрессионистов»
Кто заставил Рембранта и Пикассо рисовать по заказу
Лидер The Overtones умер при неизвестных обстоятельствах в 36 лет
Актер выпил парацетамол, завязал глаза и покончил с собой в 34 года
Исторический сериал «Версаль» провалился из-за обилия секса
Названы самые ожидаемые фильмы лета
Все материалы
Интернет и СМИ
«Мат в соцсетях должен быть удален»
Сын Боярского вырос, стал депутатом и взялся за цензуру в интернете
Российских журналистов обстреляли в Сирии
Заткнули рты
Где и за что в мире блокируют Telegram
Недалекие
Суровые русские, кислые американцы, сексуальные индусы и исламский мир без купюр
Цукерберг признался в утечке собственных данных через Facebook
В России начали масштабную блокировку домена Google
Интервью со Скрипалем сорвалось из-за скользкого пола
Все материалы
Ценности
The Rolling StonesСтильные развратники
Секс-символы эпохи свободной любви и наркотического угара
Григорий Лепс«У меня на кладбище знакомых больше, чем живых»
Он развлекал бандитов, проигрывал деньги и нарушал заповеди. Теперь даже не пьет
Куртка с изображением Ленина, KTZМодные до смерти
Почему люди носят вещи с лицами диктаторов и тиранов
Gucci испытал галлюцинации
Женщину наказали за материнство
Британцы переведут олигархов на электричество
Меган Маркл нашли нового мужа
Все материалы
Путешествия
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»
Россиянин уехал в Египет и выжил. Повторять не рекомендуется
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
«Открой дверь! Я знаю, этот сукин сын у тебя!»
Россиянин прожил зиму в фавелах. Туда боится ходить даже спецназ
Членам королевской семьи запретили есть устрицы и пить воду
Россия возобновила полеты в Египет
Турист попал в черный список отеля из-за дебоша чаек
Пьяный турист потерял дорогу в отель и случайно забрался на Альпы
Все материалы
Из жизни
«Америка не резиновая!»
Россиянин с беременной женой бежал в США от лихих 90-х
«Я не остановлюсь, пока не выкопаю его»
За огромным кладом из старой легенды охотились полтора века. Кажется, не зря
Город-сказка, город-мечта
Бедняки построили индийское Сколково в грязи. Им там не рады
На выставке мертвых тел нашли замученных узников
Бесстрашный вороненок отщипнул кусок меха с зада панды для гнезда
Завязавший с наркотиками козел начал новую жизнь
Американка сделала бикини из мертвых лягушек
Все материалы
Автомобили под водой
8 альтернатив подводным лодкам
Тест: зачем эта штука в автомобиле?
Попробуйте угадать назначение непонятных гаджетов и аксессуаров
Редкие и эксклюзивные Toyota RAV4
Уникальные кроссоверы, которые вы не купите у ближайшего дилера
Это подстава, братан!
Длительный тест Range Rover Velar: трудности, глюки, итоги и конкуренты
UAZ построил оранжевый Patriot за миллион рублей
На снегу в Альпах протоптали 250-метровый Land Rover Defender
Простоявший 24 года в гараже Porsche выставили на продажу
Все материалы
«Если ты умрешь, нам ничего не достанется»
Дети превратили жизнь отца в ад, когда он купил новой жене квартиру в Москве
Снова вверх
В Москве подорожают даже самые страшные и убитые квартиры
Точка сборки
Какими были первые «Бухольмены» и «Хули»: империя ИКЕА от 1950-х и до наших дней
Фигвам называется
Угадайте дома из любимых советских мультфильмов: тест
Россияне начнут отрабатывать долги за ЖКХ
Названы города России с самыми дешевыми квартирами в новостройках
Россиянин купил дом у свидетелей Иеговы и остался ни с чем
Все материалы