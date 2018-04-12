Члена сборной Венесуэлы по футболу убили выстрелом в голову

Физиотерапевт молодежной сборной Венесуэлы по футболу Хесус Гуакаран был убит выстрелом в голову на выходе из аптеки. Об этом сообщает Fourfourtwo.

Трагедия произошла утром 11 апреля. Убийца оставил вещи Гуакарана не тронутыми и покинул место преступления на мотоцикле.

Своими соболезнованиями по поводу смерти соотечественника поделился нападающий сборной Соломон Рондон, известный своими выступлениями в чемпионате России за «Рубин» и «Зенит».

«Боль и чувство беспомощности рождает во мне тот факт, что жизнь в нашей стране ничего не стоит. Спасибо за все, Гуакаран. Я буду всегда помнить то счастье, что от тебя исходило. Мои глубочайшие соболезнования всей твоей семье», — написал форвард в своем Twitter.

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