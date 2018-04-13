Прокравшийся в машину паук напугал австралийскую мать до рвоты

В Австралии многодетная мать так испугалась заползшего в машину паука, что ее вырвало. На ролик инцидента обратило издание Metro.

Блогер Лаура Мацца (Laura Mazza) из Мельбурна сняла сидящее на двери автомобиля членистоногое на видео. Женщина эмоционально комментировала передвижения паука: «Господи Иисусе. Только не заползи на меня. Дерьмо. Что ты от меня хочешь?» Беременная австралийка так перенервничала, что ее в итоге стошнило от испуга.

Дети советовали ей прихлопнуть паука, однако женщина не вняла их просьбам и предложила сжечь машину. Однако в конце концов австралийка нашла в себе решимость открыть дверь и прогнать членистоногое. «Я до сих пор вижу его везде и чувствую, как он по мне ползет», — отметила Мацца. К тому же, она крайне расстроилась, что дети услышали ее ругань и выучили неприличные слова.

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