Асад попал в базу «Миротворца» из-за детей

Президент Сирии Башар Асад включен в базу данных украинского «Миротворца». Такое решение было принято из-за того, что дети сирийского лидера отдыхали в лагере «Артек» в Крыму, поясняется в воскресенье, 15 апреля, на сайте.

Асаду вменяются три правонарушения: посещение его детьми полуострова, участие в антиукраинских мероприятиях России и участие в «попытках легализации аннексии АР Крым»

В случае задержания сирийского лидера на Украине, ему грозит до пяти лет лишения свободы, говорится на сайте «Миротворца».

Как отмечает ТАСС, дети Асада отдыхали в «Артеке» в 2017 году — об этом сообщил в воскресенье депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев продолжает считать полуостров своей территорией, которую Россия временно оккупировала.

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