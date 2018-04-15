США запустили ракету Atlas V с военными аппаратами

Американская компания United Launch Alliance (ULA) запустила с космодрома на мысе Канаверал тяжелую ракету-носитель Atlas V с двумя аппаратами военного назначения. Об этом сообщает ТАСС.

Аппарат CBAS предназначен для наращивания возможностей существующей группировки американских военных спутников связи. EAGLE представляет собой экспериментальную платформу, предназначенную для демонстрации маневренности космического аппарата, способного выводить до шести различных грузов на геостационарную орбиту. Аппарат сможет находить аномальные явления в космосе и составлять характеристику потенциальных столкновений с малыми космическими телами.

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В январе ULA отложила запуск тяжелой ракеты-носителя Atlas V с военным спутником GEO-4. Такое решение было принято из-за проблемы, связанной с системой подачи жидкого кислорода.

ULA — совместное предприятие американских корпораций Boeing и Lockheed Martin.

Atlas V — одноразовая ракета космического назначения из семейства Atlas, созданного в 1960-х годах на основе первой межконтинентальной баллистической ракеты США SM-65 Atlas. Ее предназначение — запуск космических аппаратов, в том числе военных.

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