Китайская паранджа спасла бедных афганских женщин

Сотрудницы афганского бренда Zarif рассказали о борьбе за рынок мусульманской одежды и аксессуаров с дешевыми китайскими аналогами. Об этом сообщает Fashion Network.

Согласно традициям, мусульманская паранджа должна быть изготовлена из шелка или хлопка с вышивками ручной работы. Такие изделия стоят около 36 долларов, и их могут себе позволить только обеспеченные женщины. Сейчас афганский рынок наводнили импортированные из Китая паранджи, сшитые из нейлона и украшенные национальными орнаментами. Стоимость таких головных уборов составляет 11-18 долларов, поэтому большинство афганок отдают предпочтение именно им.

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«В Афганистане остался только один мастер, знающий свое дело. Нужно обучить и других. Но для чего? У людей нет денег. Необходимо найти шелку новое применение», — поделилась основатель бренда Zarif Золайки Шерзад.

По ее словам, для фирмы наступили тяжелые времена, и единственное, что помогает ей выжить, — сотрудничество с французской компанией Agnes b. и устоявшаяся клиентская база в Нью-Йорке.

В октябре 2016 года интернет-ретейлер Amazon подвергся критике пользователей, обнаруживших на торговой площадке карнавальный костюм Sexy burka, предназначенный для празднования Хеллоуина. Комплект из короткого черного платья и закрывающей лицо головной повязки-чадры предлагался за 19 фунтов стерлингов (около 1,5 тысячи рублей).

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