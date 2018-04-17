Австралия посовещалась с союзниками и обвинила Россию в кибератаках

Министр по вопросам кибербезопасности Австралии Ангус Тейлор обвинил Россию в попытках совершить массированные кибератаки на местные компании в 2017 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ведомства.

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«На основании информации разведывательных агентств и после консультаций с союзниками правительство Австралии пришло к выводу о том, что ответственность за эти действия, предпринятые в 2017 году, лежит на лицах, пользовавшихся российской господдержкой», — заявил он, добавив, что свидетельств нанесенного ущерба нет.

«Тем не менее эта попытка России должна послужить серьезным напоминанием о том, что австралийские компании и физические лица являются объектами постоянных атак хакеров, которые могут действовать как независимо, так и при господдержке», — подчеркнул он.

15 марта Министерство внутренней безопасности США обвинило российские власти в организации кибератаки на энергетическую систему страны. Утверждалось, что «хакеры, поддерживаемые российским правительством», организовали многоступенчатую кампанию против «сети небольших коммерческих объектов», в ходе которой сумели внедрить вредоносное программное обеспечение с помощью фишинга и получили удаленный доступ к энергетическому сектору.

9 февраля была зафиксирована виртуальная атака на компьютерные сети южнокорейского Пхенчхана, где проходили Олимпийские игры. Тогда специалисты по кибербезопасности заявили, что подозревают хакеров из группировки Fancy Bear, которая якобы управляется российскими спецслужбами.