Россияне закупились котами после обвала рубля

Сервис объявлений «Юла» проанализировал статистику запросов и сделок по покупке котов в пиковый период обвала рубля (9-10 апреля) и обнаружил, что интерес к животным значительно вырос. Об этом свидетельствуют данные сервиса, которые имеются в распоряжении «Ленты.ру».

«Пик продаж пришелся на вторник 10 апреля — количество сделок выросло в 3,6 раза по сравнению со вторником, 3 апреля. В понедельник, 9 апреля, продажи увеличились на 213 процентов в сравнении со 2 апреля», — сообщили представители сервиса. Суммарно за два дня число сделок и запросов по покупке котов выросло почти в 4 раза в сравнении с аналогичным периодом неделей ранее.

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Наиболее востребованной породой кошек у пользователей сервиса стали «шотландцы», на которых пришлось 40 процентов «рынка котов», при средней стоимости 2,9 тысячи рублей. На втором месте оказались «британцы» с долей 26 процентов и средней ценой 2,8 тысячи рублей. Замыкают тройку мейн-куны с долей 8 процентов, в среднем одна кошка этой породы стоит 7,4 тысячи рублей.

В топ-5 наиболее популярных пород также попали канадские сфинксы, которые оказались самыми дорогими из всех — 10 тысяч рублей за животное, и донские сфинксы по 3,1 тысячи рублей.

В марте самыми популярными породами кошек у россиян также были «шотландцы», «британцы» и мейн-куны.

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