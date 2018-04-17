Американские журналисты приехали в Сирию и опровергли новость о химатаке

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Журналисты телеканала One America News Network приехали в сирийский город Дума и не обнаружили там признаков химической атаки. Об этом говорится в материале, размещенном на сайте телеканала и на YouTube.

Корреспондент Пирсон Шарп рассказал, что побеседовал с местными жителями, а также посетил местную больницу и «эпицентр» химатаки, о которой ранее рассказывали местные активисты. «Ни один из тех, с кем мы общались в городе, не слышал и не видел ничего об этом инциденте».

Он также пересказал слова дежурившего в тот день врача, о том, что 7 апреля группа незнакомцев ворвалась в приемное отделение, крича о химической атаке. «Они принесли людей и начали поливать их водой, попутно снимая все на камеру. Когда процедура закончилась, они собрали свои вещи и ушли», — рассказал он.

16 апреля постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин пообещал привезти на заседание ОЗХО «пострадавших» от химоружия актеров. Ранее в апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял о наличии неопровержимых данных о том, что вероятная химатака в Думе была постановкой спецслужб «государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании».

США, Франция и Великобритания ночью 14 апреля вместе нанесли удары по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химоружие.
box#2173840

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