У Порошенко нашли секретную фабрику Roshen

Президент Украины Петр Порошенко сохранил контроль над фабрикой Roshen в Липецке, несмотря на обещания отдать бизнес в доверительную собственность. Такое заявление сделал соучредитель Центра исследования коррупции и организованной преступности Дрю Салливан в интервью «Украинской правде».

«Порошенко уверял, что отдаст бизнес в доверительную собственность. Но мы не получили ни одного подтверждения этому, а сам президент отказывается опубликовать ключевые документы, которые бы доказали, что он говорит правду. Мы же думаем, что эти документы покажут обратное», — заявил Салливан.

Материалы по теме Шоколад с проблемами Почему Порошенко решил продать фабрику Roshen в Липецке

Как утверждает журналист, косвенные доказательства свидетельствуют в пользу того, что президент Украины продолжает владеть Липецкой кондитерской фабрикой Roshen. По его словам, предприятие находится в слепом трасте, который позволяет доверенным лицам иметь полную свободу действия, а бенефициар не имеет права вмешиваться. Однако, по словам Салливана, несмотря на это, в 2017 году решение о закрытии фабрики было принято не трастом, а менеджментом корпорации Roshen.

Салливан утверждает, что президент Украины — «коррумпированный бизнесмен, вокруг которого много опасных людей». По мнению журналиста, коррупция на Украине при Порошенко похожа на ситуацию при его предшественнике Викторе Януковиче. «Возможно, она не такого размаха, ведь Янукович был на самом деле очень плохим человеком и демонстрировал это», — сказал Салливан. Однако, как отметил журналист, нынешний украинский президент «пришел к власти с доброй волей народа и пренебрег ею».

Петр Порошенко является основателем корпорации Roshen. В начале 2016 года, уже будучи президентом Украины, он назначил Rothschild Trust доверенным лицом в слепом трасте по управлению его долей в корпорации. В 2017 году фабрика в Липецке после неудачных попыток продажи предприятия прекратила выпуск продукции, в июне была завершена ее консервация.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!