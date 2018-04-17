В РФПЛ пожелали штрафовать за критику судей

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что на ближайшем собрании организация рассмотрит введение денежных штрафов за публичную критику судейства со стороны футболистов и клубов. Об этом сообщает ТАСС.

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«В свое время мы рассматривали этический кодекс, который касался не только высказываний в прессе, но и взаимоотношений между клубами. У нас было такое, когда команды высказывали друг другу очень нелицеприятные вещи», — сказал функционер, добавив, что РФПЛ также рассмотрит возможность штрафов за публичные комментарии судейства.

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов публично раскритиковал действия арбитра в матче против тульского Арсенала. Форварду показали желтую карточку за симуляцию. Перебор карточек не позволит Смолову принять участие в матче с прямым конкурентом краснодарцев в чемпионате — московским ЦСКА.

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