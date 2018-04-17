Самодельная пушка и дрон террористов попали на видео

Directorate 4 / Twitter

Боевики из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам», созданной на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры», обстреляли позиции сирийской правительственной армии из самодельной пушки «Джаханнам» на юге Сирии. Момент атаки попал на видео, которое публикует Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

По данным канала, джихадисты нанесли удары по позициям сирийских военных в районе населенного пункта Саджна в провинции Даръа. На кадрах видно, как боевики загружают снаряды в самодельное орудие, которые позже поражают цели. Для корректировки огня террористы используют беспилотный летательный аппарат.

Материалы по теме Джихад с небес На российскую армию в Сирии обрушили ливень смерти из бомб

В марте боевики при помощи беспилотника попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Сообщалось, что дрон, оснащенный бомбой, был уничтожен системами ПВО до того, как успел достичь территории базы и нанести какой-либо урон. Какой именно группировке принадлежал беспилотник, не уточнялось.

В ночь на 6 января 13 беспилотников, оснащенных самодельными бомбами, также атаковали авиабазу Хмеймим и базу ВМФ в Тартусе. Семь из них были уничтожены комплексами «Панцирь-С», еще шесть перехватили российские подразделения радиоэлектронной борьбы. Ответственность за нападение возложили на террористическую организацию «Джабхат ан-Нусра».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!