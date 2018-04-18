Владельцы сочинской автомойки пытали раба из Белоруссии раскаленной кочергой

Житель Белоруссии приехал на заработки в Сочи, но стал рабом на автомойке, хозяева которой избивали его и пытали раскаленным железом: кочергой и ножом. Об этом сообщается в паблике общественного движения «Альтернатива» во «ВКонтакте».

«Наш координатор по Краснодару Дмитрий приехал в Сочи и ночью, пока хозяева спали, вывез Николая и отправил его в Москву, — отмечено в тексте. — Мы поможем освобожденному написать заявление в полицию и добраться домой».

Волонтеры сняли на фото следы от ожогов, оставшиеся на ногах пострадавшего.

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Освобожденный 43-летний мужчина по имени Николай рассказал, что собирался заработать на курорте денег для лечения пожилой матери от онкологического заболевания.

Сначала он работал на пригородной стройке, а потом ему предложили перейти на автомойку, находящуюся на территории санатория «Парус». Мужчина занимался ремонтными работами, строил заборы, ремонтировал дороги и выполнял другие поручения.

«У него отобрали паспорт, зарплату не платили...» — пишут волонтеры.

Побои и пытки начались в феврале, когда «хозяева» Николая напились и избили его, прижигали раскаленной кочергой. В другой раз они использовали раскаленный нож, и от боли мужчина потерял сознание.

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