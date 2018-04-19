Россия допустила разрыв авиасообщения с США

Авиасообщение между Россией и США оказалось под угрозой прекращения из-за визовой политики Вашингтона. Об этом говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

«Нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения. "Аэрофлот", который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз», — утверждают дипломаты, отмечая, что обязанность заблаговременно предоставлять визы для персонала воздушных судов зафиксирована в российско-американском Соглашении о воздушном сообщении от 1994 года.

На Смоленской-Сенной площади добавили, что «положение с выдачей американских виз в России крайне удручающее. Официальный срок ожидания визового собеседования, который в августе 2017 года был увеличен Вашингтоном до 85 дней, недавно растянут вообще до 250 дней, то есть составляет теперь восемь месяцев. Иными словами, обращаться за визами становится бессмысленно».

В «Аэрофлоте» агентству ТАСС подтвердили проблему с получением экипажами виз США.

Ранее 19 апреля стало известно. США отказали во въезде российской балерине Ольге Смирновой. Организаторы выступления считают, что такое решение могло быть принято по политическим мотивам — «нет никаких других догадок, кроме того, что она из России. Но это не имеет никакого смысла».

28 марта посольство США в Москве отказалось проводить собеседования с членами российской сборной по борьбе для получения американской визы. Спортсмены должны были принять участие в Кубке мира в американском городе Айова-Сити. Вместо россиян была приглашена команда Монголии.

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