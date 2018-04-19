На Урале сотрудник автомойки раздавил женщину на клиентской машине

В городе Березовский Свердловской области сотрудник автомойки сбил двух женщин на клиентском Mercedes, одна из них — сотрудница той же мойки — погибла. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Следственного комитета.

На кадрах видно, что одной из пострадавших удалось подняться на ноги, вторая оказалась под колесами.

В СК отметили, что работник мойки ездил без водительского удостоверения. Он пытался отогнать одну машину для того, чтобы начать помывку другой, но не справился с управлением.

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