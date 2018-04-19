Сирийские военные договорились с боевиками о перемирии

Сирийское правительство договорилось с боевиками о прекращении огня в районе Восточная Гута под Дамаском. Об этом в четверг, 19 апреля, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.

По утверждению собеседников издания, стороны пришли к соглашению, согласно которому боевики группировок «Исламское государство» и «Хайат Тахрир аш-Шам» (обе запрещены в России) сдадут оружие и покинут Восточную Гуту.

Ранее министр по национальному примирению Сирии Али Хейдар заявил, что «после освобождения Восточной Гуты созрели условия для реализации соглашений о локальном примирении в этих районах, которые будут очищены от вооруженных группировок», передавал ТАСС.

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18 апреля сообщалось, что представитель возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ Райан Диллон заявил о возрождении ячеек группировки в Сирии.

Город Дума в Восточной Гуте перешел под контроль сил президента Сирии Башара Асада 12 апреля. Ранее он контролировался боевиками группировки «Джейш аль-Ислам» и являлся последним оплотом террористов в регионе. Операция по освобождению населенного пункта началась 6 апреля.

В марте президент США Дональд Трамп сообщал о почти полном разгроме «Исламского государства» в Сирии и скором уходе американских военных из страны. До этого страну освобожденной от боевиков группировки называли Москва и Тегеран. В декабре 2017-го начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов констатировал, что «на сегодняшний день территории, подконтрольной ИГ, в Сирии не существует». Месяцем ранее о полном разгроме ИГ в Сирии и Ираке также говорил президент Ирана Хасан Рухани.

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