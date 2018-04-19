Названы худшие музыкальные группы

Издание NME в четверг, 19 апреля, опубликовало список «ваших любимых песен тех групп, которые вы ненавидите». Рейтинг составили по результатам читательского голосования.

В список включили 13 композиций ненавистных команд. Первыми назвали музыкантов Coldplay. По мнению слушателей, их трек Viva La Vida можно слушать, хоть группа оказалась в числе нелюбимых.

Следующей оказалась песня Medicine коллектива 1975, который юзеры назвали «невыносимым». Замыкает тройку Rollin группы Limp Bizkit.

В рейтинг также включили работы таких исполнителей, как ABBA, Maroon 5, The Libertines, Sugababes, Nickelback, Radiohead и Razorlight.

Канадская группа Nickelback часто попадает в списки худших групп на планете. Коллектив неоднократно высмеивали и критиковали. 15 февраля голливудский актер Арнольд Шварценеггер пошутил про рокеров, заявив, что они, наряду с автомобильными пробками и герпесом, гораздо популярнее Конгресса США. В конце декабря 2016-го основатель Facebook Марк Цукерберг продемонстрировал работу домашнего искусственного интеллекта. Компьютер отказался включить хорошие песни Nickelback, «поскольку у этой группы их нет».

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