Банк России объявил о сокращениях

ЦБ РФ в рамках реформы банковского надзора сократит 40 процентов сотрудников этого блока, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление зампреда регулятора Ольги Поляковой.

«Ориентировочно было порядка 2,5 тысячи человек, а остается порядка 1,3 тысячи», — сказала она, уточнив, что сокращения коснутся сотрудников региональных подразделений.

После реформы останутся три основных подразделения: департаменты банковского надзора и надзора за системно значимыми кредитными организациями, а также служба текущего банковского надзора.

Процесс централизации дистанционного банковского надзора начали 1 марта 2017 года. ЦБ планирует создать службу текущего банковского надзора, которая получит функции территориальных учреждений регулятора. Реформа проводится поэтапно, ее завершат в 2018 году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!