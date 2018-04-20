Британцы пожаловались на наличие «Новичка» в Солсбери

Британские власти предупредили жителей британского Солсбери, что в городе по-прежнему могут оставаться места с концентрацией нервно-паралитического токсина «Новичок». Об этом сообщает «Би-би-си».

Местные жители недовольны, что после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе по-прежнему закрыты один паб, один ресторан, парковка, два центра скорой помощи и полицейский участок.

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Отмечается также, что нет необходимости принимать дополнительные меры безопасности.

Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Они находились несколько недель в коме и затем пошли на поправку. Британские власти утверждают, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим газом семейства «Новичок», и возлагают на Россию вину за покушение. Москва отрицает все обвинения.

Как именно Скрипалей отравили, до сих пор не выяснено. Организация по запрещению химического оружия 12 апреля подтвердила, что для этого использовалось нервно-паралитическое вещество. Однако ни ОЗХО, ни Великобритания не установили страну происхождения яда.

В начале апреля сообщалось, что специалисты британской лаборатории Портон-Даун идентифицировали токсин как газ семейства «Новичок».

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