Мир
 
Последние новости
Демократы подали в суд на Россию, помощников Трампа и WikiLeaks
Аршавин узнал о решении Венгера уйти и загрустил
Минздрав обвинили в провале программы импортозамещения лекарств
Порошенко задумал лишить крымчан украинского гражданства
Американцев заподозрили в уничтожении суперброневиков российских наемников
Россия прекратила улучшение «Заслона» и «Меча»
В Москве появится свой «Эрмитаж»  
Силовики и чиновники ринулись за VPN после блокировки Telegram
«Нафтогаз» провалил переговоры с «Газпромом»
Новости партнеров

Британцы пожаловались на наличие «Новичка» в Солсбери

Перейти в «Мою Ленту»

Британские власти предупредили жителей британского Солсбери, что в городе по-прежнему могут оставаться места с концентрацией нервно-паралитического токсина «Новичок». Об этом сообщает «Би-би-си».

Местные жители недовольны, что после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе по-прежнему закрыты один паб, один ресторан, парковка, два центра скорой помощи и полицейский участок.

Отмечается также, что нет необходимости принимать дополнительные меры безопасности.

Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Они находились несколько недель в коме и затем пошли на поправку. Британские власти утверждают, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим газом семейства «Новичок», и возлагают на Россию вину за покушение. Москва отрицает все обвинения.

Как именно Скрипалей отравили, до сих пор не выяснено. Организация по запрещению химического оружия 12 апреля подтвердила, что для этого использовалось нервно-паралитическое вещество. Однако ни ОЗХО, ни Великобритания не установили страну происхождения яда.

В начале апреля сообщалось, что специалисты британской лаборатории Портон-Даун идентифицировали токсин как газ семейства «Новичок».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Власти Британии: в Солсбери остаются зараженные "Новичком" места
Россия заявила о впрыскивании яда в кровь Юлии Скрипаль
Россия рассказала о патенте США на «Новичок»
Другие материалы рубрики
Мир00:05Сегодня

Художник из вас так себе

Что вы знаете о Гитлере: тест «Ленты.ру»
16:58Сегодня

Китайским военным запретят доставку еды на работу и онлайн-трансляции

19:02Сегодня

Американцев заподозрили в уничтожении суперброневиков российских наемников

16:05Сегодня

В китайском интернате решили угомонить строптивого ученика и задушили его

Мир00:0029 марта

В тени кебабов

Мигранты захватили шведский город. Их боятся даже бабушки
18:19Сегодня

Демократы подали в суд на Россию, помощников Трампа и WikiLeaks

06:38Сегодня

В США казнили самого старого преступника

16:15Сегодня

Елизавета II подобрала себе преемника

Мир00:4916 апреля

Русская весна

Кому выгодна ложь о сбитых Сирией американских ракетах
13:35Сегодня

Боевиков в Сирии попытались сокрушить «огненными мечами»

00:51Сегодня

На карте мира появилось новое государство

12:30Сегодня

Северная и Южная Корея созвонились

Россия
Александр Белов (Поткин)«Я — жертва антисемитизма»
Националист Поткин о Гитлере, пророчествах Ванги и шутках над евреями
«Это война против собственного народа»
Россия решила ответить на санкции. Тысячи россиян лишатся лекарств и умрут
«Они балансируют на грани»
Бедных россиян становится все больше. Многие никогда не выберутся из нищеты
Школьники выпили найденную в заброшенном доме жидкость и попали в реанимацию
Песков опроверг беседу Путина и Трампа о «самых красивых проститутках»
Пьяные врачи до утра праздновали в травмпункте день несчастий
Девушка попыталась прикурить сигарету от свечи в церкви
Все материалы
Мир
Художник из вас так себе
Что вы знаете о Гитлере: тест «Ленты.ру»
Британцы пожаловались на наличие «Новичка» в Солсбери
Американцев заподозрили в уничтожении суперброневиков российских наемников
В китайском интернате решили угомонить строптивого ученика и задушили его
Демократы подали в суд на Россию, помощников Трампа и WikiLeaks
Русская весна
Кому выгодна ложь о сбитых Сирией американских ракетах
Елизавета II подобрала себе преемника
Все материалы
Бывший СССР
«Разводят тут армянский Афганистан»
В Ереване продолжаются протесты. Майдан не за горами?
Порошенко задумал лишить крымчан украинского гражданства
Армянский бунт
Почему в Ереване штурмуют парламент и дерутся с полицией
Не устоял
Главного борца с украинской коррупцией заподозрили в коррупции
Янукович написал открытое письмо властям Украины
Украинский депутат поздравила Гитлера с днем рождения
Александр ЛукашенкоБатька больше не диктатор
Лукашенко разлюбил Россию. Теперь ему рады на Западе
Все материалы
Экономика
Трубу шатали
Европа ждет «Северный поток-2». Украине останутся крошки
России отвели мало времени для экономических реформ
Илон МаскВремя первого
Дагестанский олигарх и секс-скандалы уничтожат мечту Илона Маска
«Русал» Дерипаски предупредил о массовых сокращениях
Банк России объявил о сокращениях
Трамп возмутился ценами на нефть
В кофе «3 в 1» не нашли кофе
Все материалы
Силовые структуры
Тамбовский волк
Российский егерь упорно преследовал браконьеров. Его убили и закопали с собаками
Цепные псы
Они наплевали на закон и открыли охоту на авторитетов. Их прозвали «Белой стрелой»
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Пыткам «русского Илона Маска» кипятильником нашли объяснение
Раскрыта кража барокамеры для тренировок космонавтов со стоянки в Москве
Задержание неудавшихся террористов сняли на видео
Под Севастополем нашли подводный схрон времен войны
Все материалы
Наука и техника
Лев Троцкий«Еврей правит вами, русскими христианами»
Почему Троцкий проиграл Сталину
Опять мимо
Система нагревания табака опасна для человека
Курдский военачальник Хусейн ЯзданпанЖертвы усатых тиранов
Курдов ненавидели Сталин, Саддам и Турция. Что дальше?
Индия откажется от собственных винтовок ради автомата Калашникова
Россия прекратила улучшение «Заслона» и «Меча»
Российские «Таран» и «Сапсан» уничтожат американских «Гремлинов»
Найдено средство омоложения сердца и сосудов
Все материалы
Спорт
Брайан Клаф и Кенни Бернс«От бутылочки я бы не отказался»
Он пил, дрался с болельщиками и делал слабаков чемпионами
Аршавин узнал о решении Венгера уйти и загрустил
График отключения горячей воды в Москве скорректировали под чемпионат мира
Швеция отказалась от Ибрагимовича
Российский футболист оскорбил допинг-офицера и поплатился
Олимпийский чемпион по хоккею разоблачил «блатных детей»
Компания bwin составила список кандидатов на замену главного тренера «Арсенала»
Все материалы
Культура
Игра была равна
Кино недели: от «Тренера» до «Свиньи»
«Грязная сторона раскованного поведения»
Оголенные девицы, пьянь и псы в объективе самого дикого фотографа современности
Жест, инцест, манифест
15 самых интересных премьер Московского кинофестиваля
Михалков заговорил о европейском гражданстве
Натали Портман сорвала церемонию «еврейского Нобеля»
Актер из «Доктора Живаго» рассказал о пользе рака простаты
Опубликовано видео с места смерти Принса
Все материалы
Интернет и СМИ
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
Недалекие
Суровые русские, кислые американцы, сексуальные индусы и исламский мир без купюр
«Если вы это читаете, вы и есть сопротивление»
Роскомнадзор борется с Telegram. Страдает весь интернет
В США нашли способ бесконечно избегать блокировки Telegram
В ФСБ придумали новую причину блокировки Telegram
Роскомнадзор добрался до серверов Microsoft
Роскомнадзор начал блокировать VPN и прокси-серверы
Все материалы
Ценности
Ультраортодоксальные евреи-хасиды на празднике ПуримГорячие головы
Радикальных евреев боятся даже на родине. Они слишком модные
Григорий Лепс«У меня на кладбище знакомых больше, чем живых»
Он развлекал бандитов, проигрывал деньги и нарушал заповеди. Теперь даже не пьет
Шальные пижоны
Секс-символы эпохи кровавых войн, диско и тяжелого рока
Лагерфельд поплатился за поддержку насильников
Ким Кардашьян спасет толстых женщин
В Милане построили мистический лабиринт
Появился новый вид пластики груди
Все материалы
Путешествия
Нестроевые командиры
Чем на самом деле живет Чечня: женщины, алкоголь и автомобили
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
Потерянный рай
Его жители были богаты, а храмы — роскошны. Теперь это город-призрак
Молодожены получили парковку вместо роскошной виллы
Турист приложился к кокаину на могиле Эскобара
Пчелы сорвали рейс в Крым
Российский лоукостер заставит постоять во время рейса
Все материалы
Из жизни
Больше ада и леопарда
Оголенные фрики уходят в отрыв на легендарном фестивале
«Не пьют, не курят, не смотрят порно»
Индийцы бросили есть топленое масло и помешались на бодибилдинге
«Через 15 секунд вы умрете»
Он мечтал подарить людям смерть и изобрел будку самоубийств
В Англии поищут готового жениться на курице мужчину
Пытавшемуся вылечить ВИЧ мочой мужчине дали пожизненное за массовое заражение
«Раковая опухоль» сенбернара оказалась мягкими игрушками
Полячка чуть не размозжила голову подруге в попытке пошутить
Все материалы
Тест: существуют ли грузовики Kia, Volvo и Ferrari?
Угадываем производителей легковушек, которые замечены в производстве грузовиков
Тракторный дрэг-рейсинг
История, правила и участники самого безбашенного соревнования в мире
Неизвестные «Тойоты»
Модели марки, которым не положено покидать Японию
Шоколад ни в чем не виноват
Тест Geely Atlas: китайца, который хочет позавтракать Kia Sportage и пообедать Nissan X-Trail
Главного моториста Porsche арестовали из-за «дизельгейта»
Land Rover возродит Freelander в виде крошечного кроссовера
Чехи проехали на ВАЗ-2101 кругосветку и подарили машину «АвтоВАЗу»
Все материалы
Московское бремя
Ад в Подмосковье отменяется. Там будет рай
Реальные бабки
Пенсионеров лишают жилья. Но они не сдаются
Дайте две
Цены на квартиры в России упали. Но можно сэкономить еще больше
Пермский альфонс уговорил женщину продать две квартиры и почку
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
В Крыму запретили строить жилье у моря
В московском метро задумали ввести паспортный контроль
Все материалы