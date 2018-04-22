Украинцы высмеяли слова Порошенко об «одной из самых сильных армий»

Жители Украины посмеялись над словами президента страны Петра Порошенко о том, что отечественная армия — одна из самых сильнейших в мире. Уличный блиц-опрос провел телеканал NewsOne, материал доступен на YouTube.

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Журналисты спросили у граждан, считают ли они украинскую армию одной из самых эффективных на континенте, ссылаясь на недавнее заявление главы государства.

«Оптимистично, оптимистично, в целом оптимистично… Скажем так, это больше похоже на издевательство над народом», — сказала жительница Киева. «Ну это юмор, конечно юмор. А что же это еще? На континенте Антарктида — самая мощная, да», — пошутил другой. «Маразм! Я даже не могу понять, с какой целью он об этом рассказывает и зачем», — отметили третьи.

15 апреля Порошенко рассказал о победе украинских десантников в Польше и похвастался успехами армии страны. По его словам, за последние четыре года, пока Украина занималась восстановлением армии, Вооруженные силы страны (ВСУ) превратились в одну из самых эффективных армий в Европе.

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