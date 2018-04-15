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Порошенко похвастался победой в Польше

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Президент Украины Петр Порошенко рассказал о победе украинских десантников в Польше и похвастался успехами армии своей страны. Об этом он написал в своем Twitter.

По словам украинского лидера, за последние четыре года, пока Украина занималась восстановлением армии, Вооруженные силы страны (ВСУ) превратились в одну из самых эффективных армий в Европе.

«Очередное подтверждение этому — участие наших десантников в прохождении курса контрштурмовых действий в Польше, где наши военные показали лучшие результаты», — подчеркнул Порошенко.

В феврале главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в зоне проведения силовой операции на юго-востоке Украины еженедельно совершают суицид по двое-трое военнослужащих. Начальник главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ Олег Грунтковский назвал эти данные ложными и подчеркнул, что количество самоубийств в армии осталось на уровне прошлого года, однако Матиос опроверг его слова.

В прошлом году в военкомате Киева сообщали, что осенняя призывная кампания в ряды ВСУ в столице Украины находится на грани срыва. Также стало известно, что для выполнения плана сотрудники Минобороны устроили облаву в ночном клубе.

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