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Хиты Avicii сыграли на церковных колоколах

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cloudeddworld / YouTube

Композиции скончавшегося 20 апреля шведского диджея Тима Берглинга, который выступал под псевдонимом Avicii, исполнили на колоколах церкви в Утрехте. Об этом сообщает голландское агентство RTL News.

Звонарь Домского собора в Утрехте Мальгоша Фибих сыграла на колоколах фрагменты из главных хитов Avicii: Wake Me Up, Hey Brother и Without You. Ранее в 2017 году она таким же образом уже почтила память покойных Дэвида Боуи и Честера Беннингтона из Linkin Park.

Тим Берглинг ушел из жизни 20 апреля в городе Мускат в Омане, где он навещал друзей. Ему было 28 лет. Причина смерти артиста неизвестна, сообщается только, что полиция не обнаружила в ней криминального следа.

Avicii начинал карьеру с ремиксов. Он прославился в 2010 году благодаря синглам «My Feelings for You», «Seek Bromance», «Blessed» и «Levels». В 2013 году журнал Forbes назвал его одним из самых высокооплачиваемых диджеев в мире. В 2016-м Берглинг объявил о прекращении гастрольной деятельности из-за проблем со здоровьем, вызванных злоупотреблением алкоголем.

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